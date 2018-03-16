В ЕС захотели безвиз с Крымом: российские СМИ сочинили фейк о Финляндии

Российское пропагандистское агентство опубликовало новость о визите в оккупированный Крым якобы делегации из Финляндии.

По информации агентства "РИА-Новости", "участники делегации" предложили обратиться к "главе" Крыма Сергею Аксенову с просьбой о введении безвизового режима для финнов при поездках на полуостров.

Также сообщалось о просьбе организовать прямое авиасообщение с Хельсинки.

"Мы намерены предложить "главе" республики, если этот вопрос находится в его компетенции, организовать безвизовый режим для финнов и открыть прямые авиарейсы из Хельсинки в Крым. Мы уже общались с одной из финских авиакомпаний, которая допускает такую возможность", – сказала она во время визита в Крым.

Также пропагандистское агентство обращает внимание на "исключительно положительных" впечатлениях "участников делегации" от Крыма.

Также "РИА-Новости" отмечает, что в составе "делегации" - участники Русско-финской ассоциации дружбы между двумя странами,

По сообщению агентства, "делегацию" возглавляют Дарья Скиппари-Смирнов и правозащитник Йохан Бекман.

Отметим, что Скиппари-Смирнов родом из России, но живет в Финляндии. Ранее она пыталась провести в Хельсинки провокационную акцию "Бессмертного полка", но ее не поддержали местные жители.

В то же время информации о какой-либо официальной делегации от Финляндии в оккупированный Крым не поступало.

Как сообщал "Обозреватель", Украине посоветовали брать пример с Финляндии.