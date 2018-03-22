В ЕС призовут освободить Савченко: названы условия

Глава Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что ЕП будет следить за развитием ситуации с задержанием внефракционного народного депутата Надежды Савченко в Украине, и может призвать к ее освобождению.

"Мы посмотрим, что происходит. Нам нужно будет посмотреть на то, каковы факты, и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению", — заявил он на пресс-конференции во время саммита глав государств Евросоюза, передает РИА "Новости Украина".

Напомним, Савченко подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента.

Ее вызвали на допрос в СБУ в связи с задержанием Владимира Рубана с арсеналом оружия в зоне АТО. Допрос должен был состояться 13 марта. Нардеп явилась в СБУ 15 марта и обвинила Парубия в расстрелах на Майдане.

В тот же день Верховная Рада проголосовала за исключение Савченко из парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Украины.

Как сообщал "Обозреватель", 22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко. Из зала парламента она отправилась в сопровождении правоохранителей в управление СБУ.