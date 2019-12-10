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10 декабря • обновлено в 19:40
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В договоренностях "нормандской четверки" есть лишь один реальный пункт – Тука

1.8т
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По итогам переговоров "нормандской четверки" в Париже единственной реальной договоренностью стал пункт об обмене пленными.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший замминистра временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Также он назвал два главных препятствия для успешного обмена пленными.

"С моей точки зрения, единственный реальный пункт, по которому может быть достигнута хоть какая-то договоренность, это освобождение наших пленных. Пока что хотя бы на уровне деклараций произошли какие-то сдвиги. Но хотел бы отметить – наш печальный опыт свидетельствует о том, что довольно часто между декларациями на высшем уровне и реализацией этих деклараций лежит пропасть", – отметил Тука.

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По его словам, непосредственно в процессе освобождения пленных украинская сторона все время сталкивается с трудностями в двух направлениях.

"Направление первое – существует ряд людей, которые отбывают наказание в колониях или в тюрьмах на территории Украины. Сроки наказания довольно значительные, это не год, не два. Но вопреки этому эти люди категорически отказываются принимать участие в так называемом обмене и менять место своего проживания либо на временно неконтролируемую территорию, или на РФ. Вопреки их нежеланию, Россия упрямо вновь и вновь вносит этих людей в списки, требуя их обмена", – рассказал бывший замминистра.

Как сообщил Тука, есть и вторая составляющая, которая "менее известна, но не менее болезненна для нас".

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"Существует несколько наших пленных, о местонахождении которых мы получаем ведомости то от местных жителей, то от бывших заключенных, которые были освобождены, то от службы разведки. Мы сообщаем об их местонахождении, но получаем со стороны оккупационных администраций утверждение, что таких людей на их территории не существует. Эти два противоречия постепенно подвергают процесс освобождения риску срыва", – заявил экс-чиновник

В договоренностях "нормандской четверки" есть лишь один реальный пункт – Тука

kremlin.ru

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Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Российско-украинский конфликт Обмен пленными
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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