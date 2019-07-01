В Черное море вошли корабли НАТО: Путин устроил провокацию

Президент РФ Владимир Путин отдал приказ перекрыть участок Черного моря, где 1 июля должны были стартовать крупнейшие украино-американские военно-морские учения Sea Breeze-2019.

Из-за этого участникам учений пришлось поменять одну из тренировочных локаций. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко, сообщает "Радио Свобода".

Воронченко заявил, что страна-агрессор о перекрытии сообщила Украине.

"Мы изменили район учений, мы не обязаны были действовать именно в этом районе. Будем укреплять навыки по выполнению задач в море, воздухе и на суше", — сказал он.

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По мнению командира тактического соединения "65" сил США Мэтью Лимана, важнейшим компонентом учений этого года является именно усложнение организации и координация совместных усилий.

"Мы должны помнить, что учения "Си Бриз-2019", которые начинаются сегодня, готовились в течение последнего года. В течение этого года представители 19 стран участвовали в планировании учений, посещали Киев и Одессу. В 2019 году впервые в истории учений будет участвовать новый американский катамаран (американское судно обеспечения USNS Yuma, спущено на воду в 2016 году)", — сказал Лиман.

Отметим, что учения Sea Breeze-2019 проходят в Одесской, Николаевской и Херсонской областях. В них принимают участие 19 стран (США, Великобритании, Румынии, Молдовы, Грузии и др.) и более 3 тысяч военных. Привлечены 32 корабля, 30 самолетов.

"Настоящей новацией учений станет отработка речного элемента. По легенде учений противники попытаются заблокировать выход к морю из реки Дунай. Корабельно-катерный состав морской охраны получит задание обеспечить сопровождение транспортных гражданских судов через устье Дуная до Черного моря", – рассказали в пресс-службе.

Sea Breeze-2019 inforesist.org

Sea Breeze-2019 inforesist.org

Sea Breeze-2019 inforesist.org

Sea Breeze-2019 inforesist.org

Sea Breeze-2019 inforesist.org

Sea Breeze-2019 inforesist.org

Sea Breeze-2019 inforesist.org

Sea Breeze-2019 inforesist.org

Sea Breeze-2019 inforesist.org

Sea Breeze-2019 inforesist.org

Sea Breeze-2019 inforesist.org

Sea Breeze-2019 inforesist.org

Sea Breeze-2019 inforesist.org

Sea Breeze-2019 inforesist.org

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевые самолеты НАТО прилетели в Одессу. Воздушные судна доставляют в Украину личный состав, технику и необходимое оборудование.

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