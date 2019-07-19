В Черкассах от "Слуги народа" баллотируется доверенное лицо Януковича

Кандидат в народные депутаты по 164 мажоритарному округу в городе Черкассы Любовь Шпак во время парламентских выборов в 2012 году была доверенным лицом от "Партии регионов". Теперь она пытается пройти в Верховную Раду под флагами партии "Слуга народа".

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, в проведении избирательной кампании Шпак, занимающей должность ректора частного Восточноевропейского университета, помогает собственник этого учебного заведения – Рауф Аблязов. Сам он в свое время пытался попасть в парламент вместе с "Народным блоком Литвина".

Аблязов и Шпак также совместно контролируют благотворительный фонд "ХХІ век". По информации нашего источника, этот фонд может использоваться для выведения "черного нала" из "Восточноевропейского университета". В схеме может быть задействована также юридическая фирма Шпак "Право, бизнес и финансы". Есть также основания предполагать участие в схеме отдельных высокопоставленных сотрудников Черкасской прокуратуры. Один из них, Николай Сивак, на этих выборах даже стал доверенным лицом госпожи Шпак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Любовь Шпак уличили в плагиате: свою предвыборную программу она позаимствовала у другого кандидата в народные депутаты, который идет от партии "Слуга народа" по одному из округов на Киевщине.

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