В "Батьківщині" утверждают, что Тимошенко и Зеленский выходят во второй тур

Во второй тур президентских выборов попадают Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты обработки данных почти 18 тыс. избирательных участков по всей Украине, полученные штабом Юлии Тимошенко, сообщает пресс-служба партии.

Так, у Владимира Зеленского 27% поддержки, у Юлии Тимошенко – 20,9%, у Петра Порошенко – только 17,5%, утверждают в штабе Тимошенко.

"К сожалению, мы не смогли представить отдаленные сельские избирательные участки. Поэтому, исходя из предварительных данных, мы считаем, что это дает подставы для по меньшей мере от 2-3% прироста нашему кандидату Юлии Тимошенко. Состоялась событие, которое мы прогнозировали", – сказал на пресс-конференции заместитель председателя партии "Батьківщина" Сергей Соболев.

В партии надеются, что протоколы с мокрыми печатями дадут возможность провести 2 тур без давления административного ресурса, без возможностей давления на избирателей, когда два сильных кандидата в реальной борьбе покажут, кто победитель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в штабе Юлия Тимошенко заявили о провокации власти.

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