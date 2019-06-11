В АП придумали, куда переехать с Банковой: сеть в замешательстве

Администрацию президента Украины Владимира Зеленского могут перенести в Украинский дом на Крещатике.

Об этом сообщила сотрудница Музея истории города Киева Катерина Липа на своей странице в Facebook. Она добавила, что представители архитектурного бюро 33BY уже побывали в Украинском доме и сделали ряд фотографий.

"Причем хотят забрать этажи Музея истории города Киева и репетиционную базу ансамбля "Киевские солисты", а рынок на нижних этажах оставить — люди там трусами торгуют, чо. Сегодня приходили люди из архитектурного бюро 33BY, которое очевидно получило заказ на перепланировку, фоткали вид из окон. Говорили, что официальное решение будет за пару дней. А как же музей? А музей, говорят, куда-то переселят. Причем администрация музея вообще не в курсе. А "Киевские солисты", кажется, на гастролях", — отметила она.

По словам Липы, в Киеве места, приспособленного под хранение почти 300 тыс. экспонатов нет.

АП может переехать в Украинский дом www.icc-kiev.gov.ua

В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель сначала сообщила в комментарии LB.ua, что АП хотят перенести подальше от центра и Украинский дом под эти критерии не подходит. Но позже она заявила, что такой вариант действительно рассматривается.

Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд заявил, что Украинский дом имеет идеальную локацию. Это в центре Киева большое здание, построенное с учетом музейных требований к контролю климата и безопасности.

"Это идеальная локация для национального музея современного искусства Украины... Господин президент, отдайте Украинский дом под этот музей – станете нашим Помпиду. Центр Помпиду – главное, что сохранило в истории имя второго президента Пятой французской республики. Хорошая инвестиция в вечность", – написал он в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее команде победителя президентских выборов Владимира Зеленского посоветовали не менять территориально администрацию из-за технических сложностей.

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