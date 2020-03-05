Верховная Рада Украины собралась на внеочередное заседание 5 марта, чтобы уволить генерального прокурора Руслана Рябошапку.

За то, чтоб включить в повестку дня рассмотрение этого вопроса проголосовало всего 207 "слуг народа". Решение было принято за счет голосов фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь", "За будущее", "Довира", а также внефракционных депутатов. "Голос" и "Европейская солидарность" не голосовали.

Максим Бужанский

Докладчиком стал народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, который заявил о бездействии правоохранительных органов на протяжении последних пяти лет.

"Уже весна. А где же посадки весной? Нету. Как вы помните, вся страна ждала, что весной будут посадки. Этого ждала не только избиратели Зеленского и "Слуги народа". Этого ждали все, кто не воспринимает 5 лет мародерства, 5 лет спекуляции на крови, на патриотизме наших граждан. 5 лет, когда нам лгали в глаза и крали деньги. Кто-то должен за это ответить", – заявил Бужанский.

Нардеп добавил, что "никто не только не сидит, но и не ходит на допросы". Он назвал Рябошапку "пустым местом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Слуге народа" заявили, что вопрос назначения нового генерального прокурора в случае отставки Руслана Рябошапки 5 марта рассматриваться не будет. Вероятнее всего, это произойдет на следующей неделе.

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