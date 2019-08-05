Уже на следующих президентских: у Зеленского предложили проводить выборы онлайн

Следующие выборы президента Украины могут пройти в режиме онлайн при помощи электронной идентификации.

Об этом сообщил внештатный советник президента Украины Михаил Федоров. По его словам, в Украине уже появился проект The Vote, пишет Liga.

"На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны. Система идентификации реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID. Мы хотим дать людям инструменты прямой демократии. А параллельно, конечно же, нужно развивать способы электронного взаимодействия с государством, формировать эту культуру", – заявил советник Зеленского.

Он также отметил, что внедрение системы возможно уже на ближайших выборах городских глав.

Михаил Федоров liga

"На следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, перепись населения в Украине будет происходить при помощи смартфонов. Она запланирована на 2020 год. Те, кто не сможет сделать это самостоятельно, воспользуются услугами представителей команды переписи и заполнят традиционную анкету.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!