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Уже на следующих президентских: у Зеленского предложили проводить выборы онлайн

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Следующие выборы президента Украины могут пройти в режиме онлайн при помощи электронной идентификации.

Об этом сообщил внештатный советник президента Украины Михаил Федоров. По его словам, в Украине уже появился проект The Vote, пишет Liga.

"На первом этапе это будут опросы, благодаря которым президент, премьер и прочие будут узнавать реальное мнение жителей страны. Система идентификации реализована через Mobile ID, электронную подпись, Bank ID. Мы хотим дать людям инструменты прямой демократии. А параллельно, конечно же, нужно развивать способы электронного взаимодействия с государством, формировать эту культуру", – заявил советник Зеленского.

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Он также отметил, что внедрение системы возможно уже на ближайших выборах городских глав.

Михаил Федоров

Михаил Федоров

liga

"На следующих президентских выборах. Но я буду делать все, чтобы, возможно, пилотно, возможно, полноценно были и местные выборы", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, перепись населения в Украине будет происходить при помощи смартфонов. Она запланирована на 2020 год. Те, кто не сможет сделать это самостоятельно, воспользуются услугами представителей команды переписи и заполнят традиционную анкету.

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Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
а неподконтрольные области как будет участвовать?
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Звон Владимир
Звон Владимир
Для начала было бы полезно всем избирателям дать смартфоны или заменить имеющиеся у них "раскладушки" и прочие еще более старые шарманки на современные смартфоны. Сколько понадобиться средств, неважно. Главное реализовать, реконструировать и преобразовать. Мне нравится что этот вулкан извергает... И у каждого молодого свой вулкан. Интересно живем!
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филипп филипыч
филипп филипыч
Звон Владимир, для начала было бы не плохо выполнить главное обещание: остановить стрельбу
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Кравчук Александр
Кравчук Александр
Вот ЗАДРАЛИ уже.Вас не задрали? Они там УЖЕ свихнулись на своих ВЫБОРАХ .Работать НАЧИНАЙТЕ идиоты.Сколько можно уже ДРОЧИТЬ на эти выборы. !!!!!
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