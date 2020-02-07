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8 февраля • обновлено в 07:39
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"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении

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В Верховную Раду Украины внесли постановление об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, подписи под которым поставили 221 народный депутат.

Документ появился на сайте парламента в пятницу, 7 февраля, и был передан на рассмотрение руководства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Инициаторами постановления стала группа народных депутатов от "Слуги народа".

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"Слуги" внесли в Раду 221 подпись против Сытника

"Слуги" внесли в Раду 221 подпись против Сытника

argumentua.com

"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении
"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении
"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении
"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении
"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении
"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении
"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении
"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении
"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении
"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении
"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении
"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении
"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Артем Сытник
Место
Украина
Теги
Национальное антикоррупционное бюро Украины Партия Слуга народа
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lipatov serega
lipatov serega
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