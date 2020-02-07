"Слуги народа" внесли в Раду 221 подпись против Сытника: обнародован проект об увольнении

В Верховную Раду Украины внесли постановление об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, подписи под которым поставили 221 народный депутат.

Документ появился на сайте парламента в пятницу, 7 февраля, и был передан на рассмотрение руководства (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Инициаторами постановления стала группа народных депутатов от "Слуги народа".

"Слуги" внесли в Раду 221 подпись против Сытника argumentua.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против директора Национального антикоррупционного бюро из-за незадекларированного отдыха.

6 сентября 2019 года Сарненский суд Ривненской области признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области. Тот несколько лет подряд за счет одного из бизнесменов отдыхал на элитном курорте.

В декабре прошлого года Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Сытник набросился на Авакова с обвинениями в мести и получил отпор.

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