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"Понимает только силу!" Уволенный Зеленским член ТХК разгромил минский формат

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Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный считает, что минский формат перестал быть действенным. Поэтому следует возвращаться к нормандским переговорам.

В статье на InfoResist он отметил, что его будущее зависит исключительно от способности лидеров стран принимать те решения, которые будут выполняться.

"Погибшие на востоке после принятия решения о "режиме тишины" – свидетельство нежелания России выполнять договоренности, как в рамках минского формата, так и в нормандском. Такой подход Кремля только дискредитирует эти форматы и требует изменений в конфигурации безопасности. Мир на пороге глобального конфликта!" – обеспокоился Бессмертный.

Экс-представитель ТКГ выразил убеждение в том, что Украине нужно действовать жестче, поскольку Россия понимает только силу.

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Роман Бессмертный

Роман Бессмертный

aif.ua

"Уверен, что у Путина есть желание дожить до конференции "а-ля Ялта-2", когда три мировых лидера сели и разделили мир. Россия имеет мощные информационные ресурсы. Если сравнивать с Украиной, то в пропорции это где-то 1 к 100. Поэтому, к сожалению, после трагедии возле Павлополя услышали Москву, а не Киев", – пишет он.

Поэтому, настаивает Бессмертный, после гибели четырех Героев, Украина должна заявить о приостановлении работы в минском формате до встречи в нормандском формате. Ведь последняя встреча лидеров Н4 состоялась еще в 2016 году. Россия, убежден политик, будет тянуть, так как она в преддверии выборов.

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Тема
Минские договоренности
Персона
Роман Бессмертный
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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