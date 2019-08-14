"Понимает только силу!" Уволенный Зеленским член ТХК разгромил минский формат

Бывший представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный считает, что минский формат перестал быть действенным. Поэтому следует возвращаться к нормандским переговорам.
В статье на InfoResist он отметил, что его будущее зависит исключительно от способности лидеров стран принимать те решения, которые будут выполняться.
"Погибшие на востоке после принятия решения о "режиме тишины" – свидетельство нежелания России выполнять договоренности, как в рамках минского формата, так и в нормандском. Такой подход Кремля только дискредитирует эти форматы и требует изменений в конфигурации безопасности. Мир на пороге глобального конфликта!" – обеспокоился Бессмертный.
Экс-представитель ТКГ выразил убеждение в том, что Украине нужно действовать жестче, поскольку Россия понимает только силу.
Роман Бессмертный
aif.ua
"Уверен, что у Путина есть желание дожить до конференции "а-ля Ялта-2", когда три мировых лидера сели и разделили мир. Россия имеет мощные информационные ресурсы. Если сравнивать с Украиной, то в пропорции это где-то 1 к 100. Поэтому, к сожалению, после трагедии возле Павлополя услышали Москву, а не Киев", – пишет он.
Поэтому, настаивает Бессмертный, после гибели четырех Героев, Украина должна заявить о приостановлении работы в минском формате до встречи в нормандском формате. Ведь последняя встреча лидеров Н4 состоялась еще в 2016 году. Россия, убежден политик, будет тянуть, так как она в преддверии выборов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Роман Бессмертный заявил, что Украина должна была приостановить участие в Минских переговорах после гибели четырех воинов ВСУ под Павлополем.
Ранее Бессмертный категорически выступил против инициативы президента Владимира Зеленского уменьшить украиноязычные квоты на радио и телевидении.
Также Бессмертный отметил, что США вряд ли согласятся присоединиться к переговорам по Донбассу в "нормандском формате".
13 августа Зеленский подписал указ, которым уволил Бессмертного. На запрос о причинах такого решения в Офисе президента заявили, что сейчас "формируют наиболее эффективную группу".
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