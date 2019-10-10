Установлен мировой рекорд: Зеленский побил Путина по длительности пресс-конференции

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 октября, установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции с журналистами.

Речь идет о пресс-марафоне украинского главы в Киеве в здании Kyiv Food Market. Посреди мероприятия к Зеленскому подошел представитель Национального реестра рекордов, вручив президенту соответствующий сертификат.

Как отметил он, общение президента с журналистами продлилось уже более 8 часов (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Зеленский на пресс-марафоне

Отметим, таким образом Зеленский побил рекорд, установленный в 2008 году президентом России Владимиром Путиным. Тогда глава РФ общался с журналистами на протяжении 4 часов 40 минут и ответил более чем на сто различных вопросов.

Эксперт реестра рекордов Украины Виталий Зорин в комментарии OBOZREVATEL отметил, что узнал о рекорде лишь за полтора часа до его объявления.

"Если бы я знал, я бы побрился заранее", – пошутил он. "Мы предполагали, что сегодня будет самая длинная пресс-конференция в Украине, но по факту она уже сейчас самая продолжительная конференция президента в мире", – добавил он.

Более детально о пресс-марафоне читайте в нашей онлайн-трансляции по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL, ранее совладелец Kyiv Food Market Алекс Купер рассказал, кто заказал "кулинарный" пресс-марафон Владимира Зеленского.

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