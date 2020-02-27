Уровень доверия украинцев к Зеленскому рухнул: данные опроса

К президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относятся 47% украинцев (в декабре 2019 года было 60%), отрицательно – 24%, а оценка его действий со стороны общественности ухудшилась на 15%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 21-25 февраля 2020 года.

Так, если сравнивать новые данные с декабрьским опросом, то доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшилась на 13 процентных пунктов (было 60%), а доля тех, кто относится к нему негативно, возросла на 10 процентных пунктов (было 14%).

Уровень доверия украинцев к Зеленскому рухнул РБК-Украина

К премьер-министру Алексею Гончаруку положительно относятся 8% опрошенных, отрицательно – 33% (в декабре было 12% и 22%), к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову – 21% положительно и 16% отрицательно (было 24% и 11%).

К лидеру партии "Голос" Святославу Вакарчуку положительно относятся 16% опрошенных, отрицательно – 36% (в декабре было 22% и 33% соответственно), к лидеру партии "Европейская солидарность", пятому президенту Украины Петру Порошенко – 14% положительно и 61% отрицательно (было 13% и 65%).

К лидеру партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрию Бойко положительно относятся 23% респондентов, отрицательно – 31% (было 25% и 33%); к председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктору Медведчуку положительно относятся 16% респондентов, отрицательно – 45% (было 15% и 46%); к его коллеге Вадиму Рабиновичу положительно относятся 14%, отрицательно – 41% (было 13% и 43%).

Оценка действий президента Украины по сравнению с декабрем в феврале ухудшилась: на 15 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 62% до 47%), и на 15 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 25% до 40%).

Кабинет министров также потерял доверие: на 14 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет его работу (с 35% до 21%), и на 20 процентных пунктов возросла доля тех, кто не одобряет (с 46% до 66%).

Больше украинцев также стали негативно относиться к действиям Верховной Рады по сравнению с декабрем: на 16 процентных пунктов стало меньше тех, кто одобряет ее работу (с 35% до 19%), и на 21 процентный пункт выросла доля тех, кто не одобряет (с 49% до 70%).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее результаты опроса показал Центр Разумкова. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского обвалился до 40%. Именно столько украинцев готовы отдать свои голоса, если бы в стране проходили новые выборы главы государства.

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