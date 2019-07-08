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"Унижает украинский народ": у Гриценко категорически высказались из-за телемоста

11.5тЧитать материал на украинском

Партия "Гражданская позиция", главой которой является украинский политик Анатолий Гриценко, заявила, что считает телемост между украинским и российским пропагандистским каналами недопустимым.

Об этом Гриценко написал на своей странице в Facebook. "Телемост с российским пропагандистским каналом, который ежедневно унижает украинский народ и Украинское государство, порочит нашу историю, язык и культуру, который оправдывает российскую агрессию, аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, — мы считаем недопустимым", — сообщила партия.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Facebook Анатолия Гриценко

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Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 24".

От президента Украины Владимира Зеленского потребовали отреагировать на анонсированный телемост.

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Тема
Телемост с Россией
Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
Тег
Гражданская позиция
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Трус и подонок. Если правда за тобой, ты всегда докажешь и покажешь её. А лжец и мразь будет под любым предлогом трусливо уходить от честной и прямой дискусии. :-)))
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Этим вы унижаете народ, считая, что он сам не может разобраться, его как стадо надо в нужное носом тыкать.
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Марченко Юра
Марченко Юра
Конечно не допустим этот телемост ,ведь тогда народ Украины выслушает правду и веские аргументы России ,а не бред и чушь порохоботов ,которые бьются в конвульсиях и предсмертных муках ,хотя судя по выборам президента Украины 73 процента населения страны все давно поняли кто есть кто
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