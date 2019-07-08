"Унижает украинский народ": у Гриценко категорически высказались из-за телемоста

Партия "Гражданская позиция", главой которой является украинский политик Анатолий Гриценко, заявила, что считает телемост между украинским и российским пропагандистским каналами недопустимым.

Об этом Гриценко написал на своей странице в Facebook. "Телемост с российским пропагандистским каналом, который ежедневно унижает украинский народ и Украинское государство, порочит нашу историю, язык и культуру, который оправдывает российскую агрессию, аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, — мы считаем недопустимым", — сообщила партия.

Анатолий Гриценко Facebook Анатолия Гриценко

Как сообщал OBOZREVATEL, телеканал NewsOne объяснил скандальную идею провести 12 июля телемост под названием "Надо поговорить" с пропагандистским каналом "Россия 24".

От президента Украины Владимира Зеленского потребовали отреагировать на анонсированный телемост.

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