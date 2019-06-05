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Украл речь у Порошенко: Зеленского поймали на плагиате. Видеофакт

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Президент Украины Владимир Зеленский, заявив о том, что "Украина в ЕС – смерть российского имперского проекта", скопировал речь своего предшественника Петра Порошенко.

На это обратил внимание в своем Facebook пресс-секретарь пятого президента Украины Святослав Цеголко, обнародовав доказательства. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Заявление, из-за которого разыгрался скандал, Зеленский сделал в среду, 5 июня, в Брюсселе во время встречи с главой Европейского совета Дональдом Туском.

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Старые и новые друзья Евросоюза: как Зеленского встретили в Брюсселе

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Российская газета

"Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии Европейская Солидарность. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко. Но кроме корректора стоит нанять и спичрайтера", – отреагировал Цеголко.

Он также опубликовал видео, на котором Порошенко произнес слова, которые позже в точности воспроизвел Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заговорил на английском в штаб-квартире НАТО в ходе брифинга с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

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Персоны
Владимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергПетр ПорошенкоСвятослав Цеголко
Место
Украина
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Иванов Петр
Иванов Петр
Скоро начнёт бухать и заправлять пиджак в трусы.
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