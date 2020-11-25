Украинцы видят Тимошенко профессиональной альтернативой нынешней беспомощной власти, – эксперт

Лучший среди позавладних партий результат "Батьківщини" на местных выборах – это свидетельство несогласия людей с нынешней политикой грабежа страны во время эпидемии, которую реализует нынешняя власть, и требование вернуть к управлению государством в трудные времена профессионалов.

Так прокомментировал официальные итоги местной кампании политический эксперт Дмитрий Корнейчук в Facebook.

"Тимошенко и ее "Батьківщина" в глазах украинцев – единственная альтернатива нынешнему "зеленому" хаосу, произволу и уничтожению государства. Это главный вывод местных выборов, на которых партия Тимошенко получила наибольшее представительство в местных советах всех оппозиционных партий", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, запрос на Тимошенко во многом объясняется воспоминаниями людей об уровне своей жизни во времена премьерства лидера "Батьківщини". Она на практике доказала, что способна не только эффективно преодолевать кризисные вызовы национального масштаба – вроде эпидемии свиного гриппа, но и улучшать благосостояние украинцев, сдерживая рост цен и тарифов, обеспечивая рост экономики и высокий уровень социальной поддержки граждан.

"Что говорить: помощь при рождении третьего ребенка составляла 150 000 гривен при курсе 8. Понятно, что за этим стояла круглосуточная и профессиональная работа самой Тимошенко в Кабмине. Чудес не бывает. Или страной в кризис руководит профессионал – и страна проходит кризис с минимальными потерями или страной руководят невежды и казнокрады, которые в разы увеличивают последствия кризиса для простых людей, как это происходит сейчас", – констатировал Корнейчук.

Поддержка Тимошенко равноразделена по всей стране, подчеркнул эксперт. Это объясняется тем, что политические и экономические инициативы лидера "Батьківщини", в частности по борьбе с COVID-19, отражают ожидания украинцев во всех регионах. То есть Тимошенко отличается от власти и псевдооппозиционеров не только своим профессионализмом, но и тем, что объединяет страну и консолидирует народ.

Напомним, по официальным данным ЦИК, победителями местных выборов стали президентская партия "Слуга народа" и "Батьківщина" Юлии Тимошенко, которая провела в местные советы по всей стране более 4500 депутатов.

Подводя итоги гонки, Юлия Тимошенко призвала депутатов на местах незамедлительно приступать к работе, прежде всего сосредоточившись на вопросах защиты людей от эпидемии коронавируса.