Украинцы и русские — один народ? Медведчук внезапно выступил против Путина

Украинцы и россияне не являются одним народом, потому что это два разных независимых государства.

Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук рассказал в пропагандистском фильме одиозного американского режиссера Оливера Стоуна. Политик отметил, что не согласен с президентом РФ Владимиром Путиным, будто украинцы и россияне – одна нация.

"Не согласен. Я не согласен. Тогда действительно господин Путин говорил о том, что это не два народа, а один. И у меня по этому поводу были с ним продолжительные дискуссии. Думаю, что он склоняется к моей точке зрения, когда я это мотивирую теми аргументами, часть из которых сейчас привел в нашей дискуссии. Потому что это действительно два народа, но он никогда не говорил, что это страна одна. Она была одной страной, и называлась она Советским Союзом, но этой страны нет. И сегодня есть независимая Российская Федерация, независимая Украина и другие бывшие республики Советского Союза", – рассказал Медведчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в фильме Оливера Стоуна всплыли тайные договоренности Владимира Путина и бывшего лидера США Барака Обамы по поводу Майдана в Киеве, которые якобы касались расстрелов.

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