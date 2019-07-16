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Украинцы и русские — один народ? Медведчук внезапно выступил против Путина

81.7т Читать материал на украинском

Украинцы и россияне не являются одним народом, потому что это два разных независимых государства.

Об этом глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук рассказал в пропагандистском фильме одиозного американского режиссера Оливера Стоуна. Политик отметил, что не согласен с президентом РФ Владимиром Путиным, будто украинцы и россияне – одна нация.

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"Не согласен. Я не согласен. Тогда действительно господин Путин говорил о том, что это не два народа, а один. И у меня по этому поводу были с ним продолжительные дискуссии. Думаю, что он склоняется к моей точке зрения, когда я это мотивирую теми аргументами, часть из которых сейчас привел в нашей дискуссии. Потому что это действительно два народа, но он никогда не говорил, что это страна одна. Она была одной страной, и называлась она Советским Союзом, но этой страны нет. И сегодня есть независимая Российская Федерация, независимая Украина и другие бывшие республики Советского Союза", – рассказал Медведчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в фильме Оливера Стоуна всплыли тайные договоренности Владимира Путина и бывшего лидера США Барака Обамы по поводу Майдана в Киеве, которые якобы касались расстрелов.

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Персоны
Владимир Путин Виктор Медведчук Оливер Стоун
Место
Украина
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Perry Shelley
Perry Shelley
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Николаев Олег
Николаев Олег
Убедите на свою голову Путина про два народа, и он перестанет комплексовать и ударит по Киеву и Львову. Раз другой народ, то чего с вами миндальничать?
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Николаев Олег, сосни х.уйца, б.ыдло!
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Mega Death
Mega Death
Украинцы это отупевшие русские)))
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2 из 3 ответов | показать все
коршун федот
коршун федот
Mega Death, 2. Московия ( будущая Россия) была правопреемницей не Руси, а Золотой Орды. Русь – как государство с центром в Киеве – создали племена полян. Поляны давно жили на правом берегу среднего течения Днепра. И Киевскую землю (землю полян) задолго до создания государства называли Русью. Полянские города: Киев, Чернигов, Переяслав. Со временем поляны объединись с другими славянскими племенами. Поляны, древляны, северяны, дреговичи, радимичи, вятичи, кривичи, ильменские словены. Объединившись, ассимилировавшись, эти восемь племенных союзов, стали основой Руси. Вот эту общую народность позже и стали называть русинами. Русы или русины были основой Руси, с центром в Киеве.Єто и есть украинци. Как бы теперь сказали, это была титульная народность Руси. Из летописи Нестора: «А се суть инии язици, иже дань дають Руси: чюдь, меря, весь, мурома, черемись, морьдва, пермь, печера, ямь, зимигола, корсь, норома, либь: си суть свой язык имуще, от колена Афетова, иже живут в странах полунощных», - это и есть помесь дикарей , которая не имеет никакого отношения к Киевской Руси,… и ты – монголоид – представитель помеси диких племен.Ты можешь быть мокшо-вепсо-бурятом,чухоно-мордво-монголом, но никак не славянином, и тем более –русским. Ты –безродное существо.
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hunt andres
hunt andres
BROTHER FOREST, Википедия дает на 2010 год всего 1,5%. Не верю. Здесь у каждого третьего фамилия на -о, -ук, -юк заканчивается:-))) Просто подавляющее большинство т.н. ук4раинцев России не отождесвляет себя с украинскостью.
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