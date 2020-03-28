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28 марта • обновлено в 09:46
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Украинцев, которые вернутся из-за границы, отправят в обсервацию - Зеленский

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Украинские власти договорились с владельцами гостиниц о создании там мест обсервации для граждан, которые возвращаются из-за границы.

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Об этом OBOZREVATEL после заседания фракции "Слуга народа" сообщил президент Украины Владимир Зеленский. О каких гостиницах идет речь, глава государства не уточнил.

"Отдельно мы сейчас готовим структуру и договорились уже с гостиницами. Со многими в Украине. Если у нас не будет хватать места, там будем делать места для обсервации", – сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

news.liga.net

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Черновицкой области два пациента с коронавирусом вызвали "скорую" и не сообщили медикам о том, что недавно вернулись из-за границы.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Нациев Сала
Нациев Сала
а как по другому с животными-то поступать!?
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