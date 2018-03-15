Выборы Путина и украинские заложники: Савченко назвала дату

Украинских заложников могут освободить в течение трех месяцев после выборов президента России, а именно до 18 июня.

Как сообщила во время брифинга внефракционный нардеп Надежда Савченко, такую информацию она получила в ходе встреч в Европарламенте в Страсбурге.

"Общалась я с европейскими политиками относительно освобождения наших пленных и политзаключенных из РФ. Я получила живую надежду, что в течение трех месяцев после выборов президента РФ до начала спортивных соревнований в России или где-нибудь, будет решен этот вопрос", - заявила она.

По ее словам, есть надежда, что вернутся не только украинские пленные, но и политические заключенные.

"Очень в это верю, - вернутся не только наши пленники, все, но и наши политические заключенные, которые Верховная Рада утвердила в декларации, обнародовав фамилии 60 человек", - отметила нардеп.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Савченко обвинила власть Украины в работе на Россию.