Главная Новости
8 декабря • обновлено в 15:58
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Украине могут разблокировать вступление в НАТО: Венгрия назвала условие

1.5т
Читать материал на украинском

В Венгрии заявили, что Венецианская комиссия "снова дала ясно понять", что принятый закон о языке "отбирает" ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользования ими родного языка.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает пресс-служба МИД Венгрии. По словам чиновника, таким образом эта профессиональная экспертиза якобы доказывает, что языковой закон "противоречит международному праву и обязательствам Украины".

"Предыдущая власть и поддержанные ею законы (о языке и среднем образовании - ред.) Хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо", – говорится в заявлении.

Петер Сийярто

Петер Сийярто

Новости
Венгрия попросила у Путина защиты от Украины: в "Слуге народа" жестко отреагировали

Вместе с тем Петер Сийярто отметил, что правительство Венгрии имеет определенные надежды на Владимира Зеленского.

"Новый президент, новая надежда", – добавил он.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что страна будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не возобновит языковые права венгерского нацменьшинства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Россия втянула Венгрию в международный скандал с Украиной. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что парламент Венгрии якобы обратился к нелегитимной Госдуме с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств в Украине.

  • В Будапеште заявили, что Государственное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений и не могло выступать с подобными просьбами.

  • При этом ранее посол Венгрии Иштван Ийдярто назвал украинский язык "очень сложным" и раскритиковал идею преподавания ней на Закарпатье.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Глеб Иванов
Персона
Петер Сийярто
Место
Украина
Тег
НАТО
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
27
7
Смешно
1
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Да если бы ваше вступление в НАТО зависело только от Венгрии вы бы им сейчас 24 часа в сутки отсасывали бы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Северг Олег
Северг Олег
Забудьте вы про это. Перестаньте быть ослами перед мордой которых вешают морковку что бы ослики шли куда нужно. Украина не будет в НАТО. Не обманывайте сами себе и не позволяйте другим вас обманывать
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Куни Чан
Куни Чан
Венгры норм тролят))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги