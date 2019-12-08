Украине могут разблокировать вступление в НАТО: Венгрия назвала условие

В Венгрии заявили, что Венецианская комиссия "снова дала ясно понять", что принятый закон о языке "отбирает" ранее приобретенные права национальных меньшинств Украины в сфере пользования ими родного языка.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает пресс-служба МИД Венгрии. По словам чиновника, таким образом эта профессиональная экспертиза якобы доказывает, что языковой закон "противоречит международному праву и обязательствам Украины".

"Предыдущая власть и поддержанные ею законы (о языке и среднем образовании - ред.) Хотели положить конец использованию языков меньшинств во всех сферах жизни. Для Венгрии это неприемлемо", – говорится в заявлении.

Петер Сийярто

Вместе с тем Петер Сийярто отметил, что правительство Венгрии имеет определенные надежды на Владимира Зеленского.

"Новый президент, новая надежда", – добавил он.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что страна будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не возобновит языковые права венгерского нацменьшинства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Россия втянула Венгрию в международный скандал с Украиной. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что парламент Венгрии якобы обратился к нелегитимной Госдуме с просьбой объединить усилия по защите прав языковых меньшинств в Украине.

В Будапеште заявили, что Государственное Собрание Венгрии не принимало таких заявлений и не могло выступать с подобными просьбами.

При этом ранее посол Венгрии Иштван Ийдярто назвал украинский язык "очень сложным" и раскритиковал идею преподавания ней на Закарпатье.

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