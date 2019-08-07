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Украина вступит в ЕС: Климкин назвал сроки и условие

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У Украины есть шанс интегрироваться в Европейский Союз в течении 14-15 лет.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Павел Климкин на встрече с ветеранами войны на Донбассе, добавив, что это вполне реально, если в ближайшие 3-5 лет "мы хорошо поработаем".

"Европейские друзья, кто поддерживает нашу европейскую интеграцию, думают так же. Если мы все реально поработаем, у нас будет шанс вступить в ЕС. Но есть шанс, что мы никогда не успеем в последний вагон. Сам ЕС становится все сложнее, более евроскептическим и скептическим по расширению. От того, как мы будем двигаться ближайшие 3-5 лет, будет зависеть, попадем мы туда или нет", – уверен министр.

Павел Климкин

Павел Климкин

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Он также высказал опасение, чтобы в своих евроинтеграционных процессах Украина не превратилась в поставщика рабочей силы в ЕС, как рук, так и мозгов.

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"Украинские мозги нужны всем. Все страны ЕС, хотя это и неизвестно, и даже Германия, предлагают нам специальные соглашения. Все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше. Украинцев все любят, потому что украинцы – это всегда плюс и никаких минусов", – подчеркнул Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Климкин "взорвал" российские СМИ заявлением об эмиграции украинцев.

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Тема
Угода про асоціацію між Україною та ЄС
Персона
Павел Климкин
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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CARGO 100
CARGO 100
"... это вполне реально, если в ближайшие 3-5 лет "мы хорошо поработаем". Еще 5-ть лет, чтобы через 20-ть вступить? Лучше растяните до 10-ти "хорошо поработать" и наверняка через 50-т будите там ...
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Питон Каа
Питон Каа
Раньше сроки были другими...
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Наелись уже, на х.. он нужен, хоть сегодня, хоть через 100 рик.
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