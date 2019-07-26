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"Украина в постоянном огне!" Бессмертный рассекретил планы Путина по Донбассу

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Президенту страны-агрессора России Владимиру Путину нужно, чтобы Украина постоянно была "в огне": лидер РФ хочет поделить мир снова всего на несколько стран, а она и оккупированный Донбасс – это инструменты для достижения цели.

Такое мнение высказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Бессмертный в интервью "Сегодня". По его словам, Путин будет делать все, чтобы препятствовать Киеву, и для него абсолютно не имеет значения, кто является президентом страны.

"Ему нужно признание фактора России в мировой политике. Минимум, чего он добивается – это поделить мир снова. Если не на двух, то на троих или четверых. Он добивается этого, идет этой дорогой, и Украина, и украинский Донбасс для него – это просто инструмент достижения этой цели", – отметил Бессмертный.

Путин и Бессмертный

Путин и Бессмертный

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ объяснил, что в планах Путина совсем не федерализация страны, а украинцы сами придумали такой миф.

"Для Путина это ничего не решает – ему нужна Украина в постоянном огне. Это мы себе придумали нарративы о федерализации", – сказал Бессмертный и добавил, что войну в стране на данном этапе остановить почти не возможно.

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По его словам, главная задача Украины теперь – обеспечить прекращение кровопролития и затем осторожными шагами восстановить единство и территориальную целостность государства и общества. Он отметил, что говорит и про Крым, и про Донбасс.

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ предположил: если страна пойдет по пути автономизации восточных регионов, то в итоге "автономизируется" даже не район или село, а человек.

"У людей, которые прошли через долгий период преследований и издевательств, глубоко сидит недоверие к государству, к региональной и местной власти, к соседу. Здесь нам надо очень много работать", – объяснил Бессмертный.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советский разведчик и однокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец предположил, что российский президент, несмотря на постоянные угрозы, не способен вести большую войну ни в Украине, ни в мире.

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Персоны
Роман Бессмертный Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Донбасс Россия
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Тупая, и потому нищая колония, ищет оправдание своей ничтожности...)))
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кощей Бессмертный = Чахлык Нэвмырущий (укр.) :-))) КОЩЕЙ ЗНАЕТ ВСЁ! :-))))
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
У этого Путина уйма планов только по одной Украине, а сколько тогда по странам Европы, США да и по всему миру. А они еще и в разных вариантах А, Б, В. Не голова а дом советов,
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