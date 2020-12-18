Украина в ОБСЕ отреагировала на заявление вице-спикера Госдумы о "неполноценности"

Миссия Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отреагировала на скандальное заявление вице-спикера нелегитимной Государственной Думы России Петра Толстого о "неполноценности" нашей страны как государства. Дипломаты отметили, что такая риторика полностью раскрывает суть российской агрессии.

Как передает Укринформ, свою позицию украинские дипломаты обозначили на заседании Постоянного совета ОБСЕ 17 декабря. Оно было посвящено действиям РФ в Украине и оккупации Крыма в частности.

"Это заявление раскрывает всю суть агрессивных действий России против территориальной целостности и суверенитета Украины: российское руководство просто не воспринимает Украину как отдельное суверенное государство. И то, что мы наблюдаем в течение последних почти семи лет в Крыму и на Донбассе, является прямым результатом такого отношения" , – подчеркнули представители миссии Украины в ОБСЕ.

По их мнению, именно эта ангажированность страны-агрессора не дает добиться наименьшего продвижения во время переговоров Трехсторонней контактной группы и "нормандской четверки". Ведь конечной целью Москвы является полная капитуляция Украины, а не завершение войны на востоке.

Учитывая это, Украина настояла, чтобы международное сообщество продемонстрировало решительную и единую позицию. Ведь только так Россию можно удерживать за столом переговоров и стимулировать наконец мирное решение конфликта на Донбассе.

"В связи с этим мы приветствуем недавнее политическое решение Европейского Совета продолжить экономические и отраслевые санкции против России на ближайшие полгода. Политика непризнания и ограничительные меры в ответ на нарушение суверенитета Украины и международного права должны оставаться в силе, чтобы продемонстрировать государству-агрессору , что его действия не игнорируются ", – подчеркнули представители украинской миссии.

Напомним, Толстой выступил со скандальным заявлением в эфире программы пропагандистки Тины Канделаки на российском телевидении. Там он в очередной раз отличился антиукраинскими возмутительными выпадами.

"Проблемы Украины мы обсуждаем, потому что это – часть России. Мы обсуждаем проблемы Украины, потому что это такие же "русские" люди, на которых поставили эксперимент и довели его до конца, который не прошел у нас. Гангрена не проходят, ее надо лечить, поэтому будем лечить. У Украины нет шанса построить свое отдельное от России государство", – высказался украинофоб, подчеркнув, что может сравнить нашу страну разве что с "ногой России".

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