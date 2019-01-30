Украина в НАТО: Кабмин сделал решительный шаг

В Украине одобрили проект указа президента Петра Порошенко об утверждении Годовой национальной программы под эгидой комиссии Украина - НАТО на 2019 год.

Документ передан на рассмотрение главе государства, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Этот документ мы с вами принимаем в совершенно ином виде, чем мы это делали на протяжении многих лет, начиная с Бухарестского саммита 2008 года. Наконец, он является стратегическим и системным. Мы в течение нескольких лет совершенствовали его структуру и содержание и, наконец, вышли на совершенно новый формат, где указаны наши стратегические цели, есть конкретные задачи на конкретный год для достижения этих целей", – сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В Кабмините подчеркнули, что НАТО положительно оценило новое видение правительства при формировании Годовой национальной программы, и высоко оценило инновационные подходы к разработке этого важного стратегического документа реформ.

"Мы впервые вводим показатели эффективности – индикаторы выполнения. Это даст нам возможность более эффективно продвигаться и стратегически сближаться с Североатлантическим альянсом, и выполнять те задачи, которые необходимы для обеспечения эффективной, целенаправленной и планомерной работы для подготовки нашего членства в НАТО, как это уже предусмотрено украинским законодательством и, надеюсь, будет предусмотрено украинской Конституцией", – добавила Климпуш-Цинцадзе.

НАТО

Как сообщал OBOZREVATEL, дипломат назвал сроки вступления Украины в НАТО.

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