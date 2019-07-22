Украина установила исторический антирекорд по явке на выборы в Раду

Украина установила исторический антирекорд по явке на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Об этом сообщает "Радио Свобода". Так явка не дотянула и до 50% и составила 49,8%. Больше всего украинцев голосовали в первом туре парламентских выборов в 1994 году. Тогда явка составила 75,6%.

На внеочередных выборах в Верховную Раду не голосовали более 14,7 млн украинцев. Общее количество избирателей, внесенных в список, составила 29 млн 527 тисяч 744 человека, не пришли голосовать 14 млн 770 тисяч 894 избирателя.

Выборы в Раду ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, в новый состав Верховной Рады Украины по результатам внеочередных выборов 21 июля 2019 года проходят такие политические силы, как "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батьківщина" и "Голос".

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