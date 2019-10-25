Украина укрепит свое присутствие в одной из миротворческих миссий под эгидой НАТО в скором времени.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает "Сегодня". По его словам, еще месяц назад Украина проинформировала Альянс о согласии на расширение участия Украины в миссии в Косово.

"Пока не буду раскрывать всех деталей, но будем укреплять свое присутствие в еще одной миссии", – сообщил вице-премьер.

"Мы исходим из того, что это очень полезная практика. Потому что только Украина получает поддержку Альянса, но и Альянс получает поддержку от Украины. И это очень ценится нашими партнерами в НАТО", – подчеркнул он.

Пока же украинский контингент выполняет миссии в Афганистане и в Косово.

Украина укрепит присутствие в миротворческой миссии НАТО Цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центральноафриканской республике разбился вертолёт миротворческой миссии ООН.

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