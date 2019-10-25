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25 октября • обновлено в 11:08
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Украина укрепит присутствие в миротворческой миссии НАТО

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Украина укрепит свое присутствие в одной из миротворческих миссий под эгидой НАТО в скором времени.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает "Сегодня". По его словам, еще месяц назад Украина проинформировала Альянс о согласии на расширение участия Украины в миссии в Косово.

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"Пока не буду раскрывать всех деталей, но будем укреплять свое присутствие в еще одной миссии", – сообщил вице-премьер.

"Мы исходим из того, что это очень полезная практика. Потому что только Украина получает поддержку Альянса, но и Альянс получает поддержку от Украины. И это очень ценится нашими партнерами в НАТО", – подчеркнул он.

Пока же украинский контингент выполняет миссии в Афганистане и в Косово.

Украина укрепит присутствие в миротворческой миссии НАТО

Украина укрепит присутствие в миротворческой миссии НАТО

Цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Центральноафриканской республике разбился вертолёт миротворческой миссии ООН.

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Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Тег
НАТО
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Для пиндо.сов как.елы это лишь пушечное мясо, которое без раздумий будет пущено в расход
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