Украина существенно ограничила хасидам паломничество в Умань

Хасидам ограничили паломничество в Умань. (112.ua)
В Украине значительно ограничили паломничество хасидов в Умань на празднование Рош га-Шана, который в 2020 году отмечается с 18 по 20 сентября.
Соответствующее решение украинские чиновники приняли во время традиционной селекторного совещания под председательством президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Прежде всего отмечается, что украинское правительство в целом разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, которые попадают в "красную" зону карантина, сроком на 30 дней. Не коснется этот запрет только водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.
В то же время гражданам Израиля, которые собрались ехать на празднование иудейского Нового года в Украину, ограничили пересечение границы по просьбе их премьера.
"По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана", – говорится в сообщении.
Добавим, что при этом президент призвал предусмотреть смягченные условия въезда в Украину для граждан соседней Беларуси.
"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию в них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема – надо учитывать все", – заявил Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил, что в Украине ожидается прибытие от 5 до 10 000 хасидов для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана.
Мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов в пределах карантина перекрыть въезды в город в случае массового приезда хасидов.
Позже он со спальным мешком прибыл под Офис президента Украины, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским из-за массового приезда хасидов в Умань.
Также Цебрий, не дождавшись встречи с президентом, заночевал в спальном мешке на пороге ОПУ в ночь с 17 на 18 августа.
Заместитель главы МВД Антон Геращенко добавил, что Кабмин согласен запретить хасидам посещать страну во время празднования иудейского Нового года, в том числе из-за опасности распространения коронавируса.
Глава израильского "коронавирусного центра", профессор Рони Гамза призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань.
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