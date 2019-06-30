Украина пытаются оттеснить на обочину международной политики – Порошенко

Любые обсуждения вопросов, касающихся Украины, должны проходить только с участием самой Украины – отметил в прямом эфире телеканала "Украина" пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, комментируя ход саммита "Большой двадцатки" в Японии.

"Судьбу Украины должны решать украинцы, и в переговорах в партнерами я исходил из принципа" Ничего об Украине – без Украины ". Прямо накануне предыдущего саммита" Большой двадцатки", который проходил в Буэнос-Айресе и Аргентине, я провел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, потому что президент Трамп был в воздухе, как раз летел в Буэнос-Айрес. Это произошло сразу же после акта агрессии в Керченском проливе. Когда наши корабли были атакованы кораблями Российской Федерации. Состоялись переговоры с генсеком НАТО, с канцлером Меркель, с Джастином Трюдо (премьер-министром Канады) и многими другими членами "Большой двадцатки". И было согласовано совместное решение с моим участием в качестве президента страны, пока не будут отпущены наши корабли и наши моряки - с Путиным никто не будет проводить переговоры. это слово было соблюдено", - напомнил Порошенко.

liga.net Петр Порошенко

"Сейчас что изменилось? Сейчас – и мы видим эти риски - Украина пытаются оттеснить на обочину международной политики. И я настоятельно рекомендую и руководству государства, готов предложить еще раз свою поддержку. Потому и я, и моя политическая сила – мы государственники. Нам категорически неприемлемая позиция "чем хуже – тем лучше". Если надо помочь связями, авторитетом, советами, разработкой стратегии – мы всегда готовы", - подчеркнул лидер" Европейской Солидарности ".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Лычаковском кладбище Львова 29 июня Петр Порошенко почтил память погибшего воина, оперного певца Василия Слепака.

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