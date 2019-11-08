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8 ноября • обновлено в 17:45
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Украина против России: суд ООН принял победное решение

8.3т Читать материал на украинском

В пятницу, 8 ноября, Международный суд ООН признал наличие своей юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ.

Соответствующее решение было зачитано председательствующим судьей на заседании суда в Гааге (Нидерланды).

"Ми выиграли!" - коротко прокомментировала промежуточное решение суда заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль

"Ми выиграли!" - коротко прокомментировала промежуточное решение суда заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль

Lana Zerkal / Facebook

Международный суд ООН признал наличие собственной юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Таким образом суд отказал в рассмотрении возражений Российской Федерации о наличии юрисдикции суда в данном деле.

В дальнейшем Суд ООН может перейти к рассмотрению дела по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина инициировала иск против Российской Федерации в январе 2017 года с требованием возместить убытки за длительные и систематические нарушения обеих конвенций.

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Тег
Международный суд ООН
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Терр.ористическую Пед.ерацию будет судить Гаага, как Гитлера и его рейх! Все верно!
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1
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
И шо? Победные реляции преждевременны. Впрочем, на фоне череды бесконечных зрад и это перемога
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3
1
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Кристина Стефанова, касапские свиньи, шо забыли на наших сайтах?
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hunt andres
hunt andres
Что это было???))))
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