Украина получила безвиз с еще одной страной

Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с Республикой Колумбия. Решение одобрил Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Въезжать и прибывать на территории Колумбии украинцы смогут без виз до 90 дней в течении 180 дней.

Кабмин уполномочил постоянного представителя при ООН Владимира Ельченко подписать данное соглашение.

Безвиз для Украины Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина договорилась о безвизе с Лаосом.

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