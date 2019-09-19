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19 сентября • обновлено в 09:36
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Украина получила безвиз с еще одной страной

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Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с Республикой Колумбия. Решение одобрил Кабинет министров Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. Въезжать и прибывать на территории Колумбии украинцы смогут без виз до 90 дней в течении 180 дней.

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Кабмин уполномочил постоянного представителя при ООН Владимира Ельченко подписать данное соглашение.

Безвиз для Украины

Безвиз для Украины

Корреспондент

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина договорилась о безвизе с Лаосом.

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Место
Украина
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Ранее сообщали, что будет безвиз ещё с тремя странами, а оказалась одна.
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