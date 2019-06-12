Украина отомстит ПАСЕ за Россию: Климкин сделал жесткое заявление

В случае, если Россию вернут в ПАСЕ без выполнения условий, Украина будет осуществлять более прагматичные подходы в своей деятельности в Совете Европы.

Об этом в своей колонке для "ЕП" написал министр иностранных дел Павел Климкин. "Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, который дискредитировал себя", – сказал Климкин.

Он пояснил, что Украина будет работать над преодолением существующих вызовов, но не будет поддерживать шаги, "которые не имеют ничего общего с защитой прав человека, а лишь служат прикрытием политических интересов".

ПАСЕ 112 Украина

При этом Климкин выразил опасения, что по такой же схеме России сделают уступки и касательно Минских соглашений.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина проиграла на одном из санкционных фронтов. Россия, судя по всему, возвращается в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. И это может стать опасным прецедентом для Киева.

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