Украина не справилась с антиковидными мерами на выборах – "Опора"

Украина не выполнила должным образом свою роль в организации карантинных мероприятий по недопущению распространения коронавируса при проведении местных выборов 25 октября.

Об этом на пресс-конференции в понедельник заявила председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская. Ее слова цитирует "Интерфакс-Украина".

"Мы отмечаем, что государство не выполнило полноценно свою роль в плане организации антиковидних мероприятий, организации дня голосования в условиях карантина", – отметила она.

По ее словам, фактически ответственность за организацию карантинных мероприятий была возложена на местное самоуправление, кроме этого, из резервного фонда госбюджета на это выделялись средства. Несмотря на это, подчеркнула Айвазовская, на местах ситуация с карантинными мероприятиями была неравнозначной.

"В некоторых регионах Украины выделили достаточно масштабные суммы. Например, города Николаев, Запорожье выделили 2 млн грн на эти цели. А Киев, для сравнения, который значительно больше с точки зрения количества избирателей и участков, – чуть более 1 млн грн", – подчеркнула глава "Опоры".

Она добавила: если в одних регионах были даже специальные защитные костюмы для обеспечения безопасности членов избирательных комиссий, которые организовывали голосование на дому, то в других "практически ничего не было обеспечено".

"И иногда это было причиной того, что члены комиссий отказывались от работы", – заверила Айвазовская.

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