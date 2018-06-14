Новая подстава Венгрии для Украины: появилась идея, как ее обойти

США имеет много методов воздействия, чтобы помочь Украине снять вето Венгрии на проведение заседаний комиссии Украина - НАТО.

"Я уверен, что поможет, потому что США имеет более прочную дипломатическую службу, возможно, которая является лучшей в мире, и вообще возможностей переговорщиков с позиции своего потенциала: экономического, военного. Поэтому для нас это положительно, и мы стоим на правильной позиции и не нарушаем европейские нормы законов, мы опираемся на вполне законные и адекватные аргументы в свою защиту", - сказал в комментарии OBOZREVATEL председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж.

Кроме США, как говорит эксперт, Украину поддерживают и значительное количество стран-членов НАТО.

"Другие страны также выступают с позиции защиты украинской стороны. Об этом уже были высказывания, около 11 стран-членов НАТО сказали, что поддерживают Украину в этом споре, потому что Украина не нарушала никаких законов, и они осуждают действия Венгрии, хоть пока и неофициально", - говорит Джердж.

По его мнению, вся история с языковым вопросом между Киевом и Будапештом закрутилась именно из-за России, которая финансирует радикальные партии Венгрии.

"Я вижу в этом криминальный след в плане коррупционного влияния РФ, "Газпрома", ФСБ, которые финансируют радикальные партии в Венгрии. Они одержали победу на выборах, и сегодня в конфликте фактически со всеми соседними странами. Там очень часто раздаются какие-то антисемитские призывы, есть критики ЕС. Там сложная ситуация, но это вопрос расследования разведки, контрразведки Венгрии и европейских стран, которые допускают, что Россия манипулирует определенными политиками, которые вносят раскол в европейское единство", - считает он.

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Но несмотря на усилия России, Венгрия попала в затруднительное положение, говорит Джердж, пока время будет играть на украинской стороне, что приведет к решению ситуации без каких-либо радикальных действий.

"Сейчас в неудобном положении находится как раз Венгрия, потому что она подняла всю эту бучу, и все на нее обращают внимание, осуждают ее позицию. Поэтому они и сами не знают, как выйти из всего этого. С одной стороны есть упрямство продолжать эту линию с другой стороны, как из этого выйти. Я думаю, здесь, возможно, тот случай, когда время будет работать на нас и, возможно, нам каких-то особо больших действий, или шагов делать не нужно", - добавил он.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, представители Министерства образования и науки Украины проведут консультации с венгерской национальным меньшинством 5 июня по языковой статьи закона об образовании.