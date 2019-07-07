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Украина готовится к закупке военного оборудования у США: что известно

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Украина обратилась к США с запросом о приобретении военного оборудования.

Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает американское посольство в Украине.

"Рад сообщить, что Украина впервые обратилась с запросом приобрести военное оборудование через программу продажи Минобороны США. Мы начинаем процесс рассмотрения этого запроса", - сообщил Тейлор.

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Он отметил, что США "твердо стоят на позиции поддержки суверенитета, территориальной целостности Украины и реформирования ее оборонного сектора".

Зеленский и Трамп

Зеленский и Трамп

obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о встрече президента Украины Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом. Ожидается, что она состоится уже в ближайшее время.

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Тема
Военная помощь Украине
Место
Украина
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Закон Порядок
Закон Порядок
как там два амерыканськых супер старых судна условно бесплатных по 10 лямов.
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