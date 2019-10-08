Деликатность украинских дипломатов из новой команды меня иногда ставит в тупик. Даже не ставит в тупик, а просто выбивает из мира реальности. Нужно уступить Кремлю. Потому что Кремль вправе диктовать какие-то условия из-за наличия у него танков. Об этом заявляет не кто-то случайный, а глава Комитета Верховной Рады по международным отношениям и нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко. От партии "Слуга народа", естественно. Но называет это реализмом. Я бы один старый анекдот ему рассказал по этому поводу. Мол, "когда мы с женой не сходимся в мнениях по какому-то вопросу, мы всегда поступаем так, как хочет она. Жена называет это компромиссом". Да только в этой ситуации вообще не до смеха!

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Итак, что сказал главный по международной политике в нашем высшем законодательном органе. Что Украине придется предоставить оккупированному Донбассу Особый статус. В качестве оправдания он говорит, что нужно еще определиться, в чем этот статус будет заключаться. Мол, "мы бы видели его на основе процессов децентрализации, которые проходят по всей Украине". Да, вы бы видели это так. И вообще не о чем было бы говорить, не нужен бы был никакой отдельный закон для этого региона. Но ведь уважаемый депутат читает заявления Кремля по этому поводу? Он глава комитета, он обязан уметь читать, писать и даже читать материалы по ключевому вопросу. Логично?

Я позволю еще одну цитату из его интервью РБК-Украина. "Надо понимать: когда люди говорят, что нельзя идти ни на какие компромиссы с врагом, то я хотел бы напомнить, что не наши танки стоят под Тамбовом. А российские танки стоят на Донбассе. И в Крыму. В таких условиях Россия полагает, что она вправе диктовать нам какие-то обстоятельства", - говорит Яременко. Так что, он верит, что Россия "вправе диктовать нам какие-то обстоятельства" и это будет децентрализация, как по всей Украине? Это наивность, деликатность или считает читателей вместе с журналистом идиотами?

Что хочет диктовать Россия, мы прекрасно знаем. Вот, вчера Чесноков (соратник Суркова) озвучил их версию "децентрализации". "Нужно быть реалистами. Украина, в конечном счете, будет иметь символический, а не реальный суверенитет над Донбассом. Не нужно ей рассчитывать на что-то большее. Большего от Минских соглашений Украина не получит", - заявил он. Так что тут секретов нет. Да, не наши танки под Тамбовом, а российские в Крыму и Донецке. И Кремль вовсе не собирается их убирать, они действительно полагают, что вправе диктовать еще что-то. Но мне (и точно не только мне) глубоко плевать, что полагают в Кремле. Гораздо важнее, что по этому поводу полагают на Банковой и в Верховной Раде…

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