''Украина — горячая точка'': озвучена потенциальная угроза со стороны России

Для Украины есть угроза безопасности со стороны Российской Федерации во время президентских выборов, которые запланированы на март 2019 года.

Такое мнение высказал "Апострофу" бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу, назвав "Украину как потенциальную горячую точку".

"Россия будет пытаться применить все свои инструменты, чтобы вмешаться в украинские президентские и парламентские выборы. По меньшей мере, чтобы посеять беспорядок и хаос. А как максимум — привести к власти покладистых лидеров, которые могут быть готовы принять диктат России", — отметил он.

Иллюстрация Телеканал 24

"Не думаю, что это возможно, но они могут считать, что этого можно достичь. Это означает, что Украину может ожидать эскалация насилия, как это было в конце прошлого года. В то же время Запад отвлекается на внутренние вызовы в США и Европе", — добавил Вершбоу.

По его мнению, есть много других глобальных вызовов — в частности, опасность кибернетической войны.

"Нападения хакеров на институты и важнейшую инфраструктуру, скорее всего, станут более серьезными в 2019 году. Из-за развития технологий защищаться становится все сложнее", — подчеркнул экс-посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению журналиста Павла Казарина, Россия продолжит свою линию поведения с Украиной, потому что она не способна пойти на компромисс.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!