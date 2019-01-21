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''Украина — горячая точка'': озвучена потенциальная угроза со стороны России

1.1тЧитать материал на украинском

Для Украины есть угроза безопасности со стороны Российской Федерации во время президентских выборов, которые запланированы на март 2019 года.

Такое мнение высказал "Апострофу" бывший заместитель генерального секретаря НАТО и экс-посол США в России Александр Вершбоу, назвав "Украину как потенциальную горячую точку".

"Россия будет пытаться применить все свои инструменты, чтобы вмешаться в украинские президентские и парламентские выборы. По меньшей мере, чтобы посеять беспорядок и хаос. А как максимум — привести к власти покладистых лидеров, которые могут быть готовы принять диктат России", — отметил он.

Иллюстрация

Иллюстрация

Телеканал 24

"Не думаю, что это возможно, но они могут считать, что этого можно достичь. Это означает, что Украину может ожидать эскалация насилия, как это было в конце прошлого года. В то же время Запад отвлекается на внутренние вызовы в США и Европе", — добавил Вершбоу.

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По его мнению, есть много других глобальных вызовов — в частности, опасность кибернетической войны.

"Нападения хакеров на институты и важнейшую инфраструктуру, скорее всего, станут более серьезными в 2019 году. Из-за развития технологий защищаться становится все сложнее", — подчеркнул экс-посол.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению журналиста Павла Казарина, Россия продолжит свою линию поведения с Украиной, потому что она не способна пойти на компромисс.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Зачем России вмешиваться в украинский хаос? Всё давно известно, шоколаденфюрер продолжит увеличивать своё богатство на смертях и нищете украинцев. Свинофюрер полностью контролирует т.н. "избирательную комиссию", которая "посчитает" голоса правильно, тем более, что ими уже заготовлено более 3 млн. "голосов" реальных людей, проживающих в Л/ДНР. Украинские выборы это дешевый фарс.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Яворский Сергей, не кизди, козломордый! Ты или тролль или дурак!! А ещё ты РУССИШЬ ШВАЙНЭ, забыл???
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Иванов Петр
Иванов Петр
В двух словах- украине пиздец
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Иванов Петр, козёл ты! Не дождешься!!!
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