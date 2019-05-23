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Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в суде: что это значит

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В Верховный суд Украины подали жалобу на указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

Жалобу подала Общественная организация "Спильна справа", сообщил в Facebook ее глава Александр Данилюк.

"Спильна справа" обжаловала незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховный Суд Украины. Выборы должны происходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать декларации, господин Зеленский. Не надо держать украинцев за дураков, которые не понимают ваши договорняки", – говорится в сообщении.

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В ЦИК уже заявили, что обжалование указа президента Зеленского о роспуске Рады не повлияет на избирательный процесс.

"В соответствии с действующим законодательством, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим", – заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

Она добавила, что избирательный процесс внеочередных выборов в Раду начинается с пятницы, 24 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов на 21 июля.

Позже он провел консультации с парламентскими фракциями по роспуску Рады, о котором он заявил во время своей инаугурации.

22 мая Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект президента Зеленского об изменении системы выборов народных депутатов.

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Читайте все новости по теме "внеочередные выборы в Раду" на OBOZREVATEL.

Тема
внеочередные выборы в Раду
Персоны
активист Александр Данилюк Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховна Рада УкраїниЦИК
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Указ Зеленского о роспуске Рады должен был заканчиваться словами «корыто закрыто».
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