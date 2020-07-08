Угроза нападения РФ из Крыма: комитет Рады решили направить на Херсонщину

В Верховной Раде рассмотрят вопрос о возможном нападении России со стороны оккупированного Крыма в Херсонскую область.

Об этом заявил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает "Реалии. Крым". Чиновник отметил, что 8 июля пройдет выездное заседание комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"В последнее время звучит много вопросов о возможной угрозе страны-агрессора со стороны временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя. Мы активно в последнее время общаемся по этому поводу с руководством оперативного командования "Юг", Генеральным штабом. Мы способствуем тому, чтобы те подразделения Вооруженных сил, расположенных на территории нашей области, чувствовали себя комфортно, чтобы вооруженные силы наращивали свое присутствие в нашей области", – сказал Гусев.

По его словам на выездном заседании рассмотрят вопрос о комплексе мероприятий, "необходимых для того, чтобы Херсонщина была защищена".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа сказал, что Украина готовится к возможному наступлению России с территории Крыма на Херсонскую область.