"Угодить" Зеленскому: нардеп от Порошенко предложил сделать в Раде "Квартал 95"

Нардеп от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко выступил против сокращения парламента до 300 человек вместо 450.

Об этом он заявил во вторник, 3 сентября, во время заседания Верховной Рады. Выражая свое бурное возмущение от инициативы "Слуги народа", Гончаренко предложил сократить число нардепов до 95 – намекая на "Квартал 95", экс-лидером который был президент Владимир Зеленский.

"300 депутатов – какая интересная новелла. А у меня другое предложение – давайте сделаем 95. Чтобы уже полный "Квартал 95" здесь был. Чтобы полностью соответствовало духу президента. Я уже подготовил законопроект о 95. Кто хочет присоединиться – подписывайте, сделаем 95", – заявил Гончаренко с трибуны.

Алексей Гончаренко скриншот

"Пример дешевого популизма. Только красная кнопка, только против", – выступил нардеп против сокращения Рады.

Ирина Луценко и Артур Герасимов, партия "ЕС" скриншот

Алексей Гончаренко скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября Верховная Рада приняла историческое решение – проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности. Законопроект поддержали 373 нардепа.

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