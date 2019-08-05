"Удивил ажиотаж": стало известно, чем занимались "слуги народа" в Трускавце

На недельном тренинге в Трускавце будущие народные депутаты от "Слуги народа" обсуждали дальнейшее сотрудничество в комитетах и изучали особенности регламента Верховной Рады.

Об этом рассказала в эфире ObozTV кандидат в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа" (№35), молодая украинская активистка и эксперт в вопросах обороны Анна Коваленко. Она поделилась личными впечатлениями от поездки.

По словам Коваленко, на тренинге ей удалось обсудить с коллегами существующие наработки и векторы будущего развития, в частности, в сфере национальной безопасности и обороны.

"Оторванность от наших городских реалий и других дел способствовала такому развития общего взаимодействия", – отметила она.

Также, добавила политик, многим участникам было полезно "обновить и освежить информацию о некоторых особенностях регламента и работы Верховной Рады".

"Большинство коллег никогда не работали в стенах ВР, поэтому для них такие нюансы тоже были важными", – пояснила Коваленко.

Кандидат в нардепы призналась, что ее удивил ажиотаж вокруг тренинга в Трускавце. По ее мнению, любое обучение в любом возрасте – это абсолютно нормальная практика.

"Я, например, раз в месяц пытаюсь найти время, 2 дня, на философскую школу. Мы там обсуждаем Платона, Канта и т.д.", – поделилась она.

Будущие народные депутаты от "Слуги народа" на тренинге в Трускавце facebook.com/rixos.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, для новоизбранных народных депутатов от президентской партии "Слуга народа" был организован недельный тренинг в курортном городе Трускавец (Львовская область) в пятизвездочном отеле Rixos Prykarpattya. Тренинг проходил с 28 июля по 4 августа.

Как выяснилось, около 5% будущих нардепов отказались от обучения. Впрочем, политсила не намерена ограничиваться интенсивом в Трускавце. Руководитель медиаофиса партии Евгения Кравчук сообщила, что "Слуга народа" открывает Офис обучения и развития и уже планирует новые программы на осень.

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