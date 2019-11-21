Главная Новости
21 ноября • обновлено в 07:31
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Убрите лишнее!" Зеленского разозлили флаги "ЛНР" на мосту в Станице

4.3т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно убрать с моста в Станице Луганской символику террористической республики "ЛНР".

Это произошло во время его визита на линию разграничения, сообщает "Радио Свобода". Флаги террористов появились там перед приездом главы государства.

Новости
Зеленский встретил в Очакове украинские корабли: о чем говорил

Владимир Зеленский в Станице Луганской

Владимир Зеленский в Станице Луганской

Офис президента

"Скажу честно, когда мы подошли, мы увидели лишние флаги. Они никакого отношения к Украине не имеют", – сказал Зеленский.

Он потребовал снять их в ближайшее время: "Чтобы все помнили, что мы все украинцы, и у нас один флаг".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в среду, 20 ноября, прибыл в Станицу Луганскую на Донбассе, где открыл отремонтированный мост.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
8
32
Смешно
1
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
У ЛHP флаг, у окpaины - обоссаная тряпка. Не путайте.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Пора и привыкнуть. Вам с этим жить всю оставшуюся жизнь.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги