"Убрите лишнее!" Зеленского разозлили флаги "ЛНР" на мосту в Станице

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно убрать с моста в Станице Луганской символику террористической республики "ЛНР".

Это произошло во время его визита на линию разграничения, сообщает "Радио Свобода". Флаги террористов появились там перед приездом главы государства.

Владимир Зеленский в Станице Луганской Офис президента

"Скажу честно, когда мы подошли, мы увидели лишние флаги. Они никакого отношения к Украине не имеют", – сказал Зеленский.

Он потребовал снять их в ближайшее время: "Чтобы все помнили, что мы все украинцы, и у нас один флаг".

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в среду, 20 ноября, прибыл в Станицу Луганскую на Донбассе, где открыл отремонтированный мост.

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