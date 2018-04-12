Убрать войска Путина: Молдова попросит помощи у Украины

Молдова намерена начать переговоры с украинскими властями о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.

Данное заявление во время 11-го Киевского форума по безопасности в Киеве 12 апреля сделал премьер-министр Республики Молдова Павел Филип, передает УНИАН.

Он подчеркнул, что Кишенев постоянно требует и просит вывода российских войск с территории Молдовы, а также трансформации нынешней операции в Приднестровье в международную гражданскую миссию с международным мандатом.

"Мы уверены, что это поможет создать надлежащее основание для решения приднестровского конфликта путем переговоров", – отметил премьер.

Филип напомнил, что ранее на Мюнхенской конференции по безопасности на совместной с представителями РФ панели говорил о выводе российских войск из Молдовы. В свою очередь представитель России пояснил, что существует проблема вывоза вооружения через Украину в связи со сложной ситуацией в государстве.

"Я его заверил, что у нас достаточно убедительных мощностей и возможностей убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще сохраняются в Приднестровье", – заявил премьер Молдовы.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее Филип заявил, что РФ остается единственной страной, которая нарушает конституционный нейтралитет Молдовы из-за пребывание российских войск на территории Приднестровья.