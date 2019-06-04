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У жителей Донбасса будут отбирать имущество за паспорта России: проект внесли в Раду

5.8тЧитать материал на украинском

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о конфискации имущества у жителей оккупированного Донбасса, которые получили российские паспорта.

Автором документа, который 4 июня был опубликован на сайте парламента, выступил внефракционный народный депутат Олег Мусий.

"Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц – граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", – звучит полное название законопроекта.

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Паспорта России на Донбассе

Паспорта России на Донбассе

Отмечается, что документ был принят и передан на рассмотрение руководства парламента.

Олег Мусий

Олег Мусий

Farm Mafia

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Олег Мусий
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украинзьке мир...
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
да как можно забрать если не дотянешься ))))
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2
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Бгггг))) Ми точно ни раби? Или брешут?
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