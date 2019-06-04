У жителей Донбасса будут отбирать имущество за паспорта России: проект внесли в Раду

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о конфискации имущества у жителей оккупированного Донбасса, которые получили российские паспорта.
Автором документа, который 4 июня был опубликован на сайте парламента, выступил внефракционный народный депутат Олег Мусий.
"Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц – граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", – звучит полное название законопроекта.
Паспорта России на Донбассе
Отмечается, что документ был принят и передан на рассмотрение руководства парламента.
Олег Мусий
Farm Mafia
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей получать гражданство России.
Украина в ответ обратилась в Совбез ООН, поскольку решение России нарушает Минские договоренности.
Кабинет министров также признал недействительными паспорта России, которые выдаются на оккупированном Донбассе по указу президента РФ Владимира Путина.
Кроме того, Кабмин внесет чиновников Российской Федерации, которые причастны к выдаче паспортов жителям "ДНР" и "ЛНР", в санкционный список.
Украинцев, которые получили российское гражданство, могут лишить социальных выплат и пенсий.
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