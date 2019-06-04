У жителей Донбасса будут отбирать имущество за паспорта России: проект внесли в Раду

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о конфискации имущества у жителей оккупированного Донбасса, которые получили российские паспорта.

Автором документа, который 4 июня был опубликован на сайте парламента, выступил внефракционный народный депутат Олег Мусий.

"Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц – граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", – звучит полное название законопроекта.

Паспорта России на Донбассе

Отмечается, что документ был принят и передан на рассмотрение руководства парламента.

Олег Мусий Farm Mafia

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