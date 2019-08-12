У Зеленского задумали убрать ряд СМИ: стали известны подробности

В президентской партии "Слуга народа" намерены принять закон о телевидении и радиовещании, из-за которого могут исчезнуть ряд СМИ.

Об этом в интервью "ДМ" рассказал новоизбранный народный депутат от "СГ" Никита Потураев, отметив, данный проект закона будет рассмотрен одним из первых в Верховной Раде.

"Законопроект об аудиовизуальных услугах, который должен заменить собой законы о Нацсовете и о телевидении и радиовещании, печатные СМИ. В Украине должны существовать только общественные и частные медиа, по моему мнению", – заявил политик.

Потураев также озвучил названия медиа, которые могут существовать в Украине.

"Я не вижу пока возможности существования в Украине мощных вещателей, кроме четырех: "Громадське", "1+1", StarLight (холдинг объединяет три телеканала: ICTV, СТБ, Новый канал – Ред.), "Украина ". Я не о том, что надо закрывать, просто не вижу, где взять деньги для их существования. С рынка? Где их взять?" – акцентировал он.

Владимир Зеленский

Кроме того, он считает, что нормы о деолигархизации СМИ лучше прописать в одном законе о аудиовизуальных услугах.

"Чтобы был один большой медийный акт, в котором было бы все, что касается медиа. Потому что когда таких законов десятки, то возникает куча связей, двоечитаний и прочее", – подчеркнул будущий парламентарий.

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