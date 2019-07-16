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У Зеленского срочно созывают заседание Рады: что произошло

7.1т Читать материал на украинском

Верховную Раду Украины VIII созыва срочно созывают для принятия антикоррупционных законов.

Об этом во вторник, 16 июля, заявил заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, выступая на панельной дискуссии форума "Установления справедливости – повестка дня для будущего парламента".

"Мы уже на четверг (18 июля) хотим созвать внеочередное заседание парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое дало бы возможность для эффективной работы Антикоррупционного суда. Мы будем требовать принять закон о незаконном обогащении", – добавил он.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля спикер парламента Андрей Парубий закрыл последнее заседание десятой сессии Верховной Рады восьмого созыва. При этом до 19 июля народные депутаты продолжат работу в комитетах, комиссиях и фракциях ВР.

Отметим, что внеочередные парламентские выборы в парламент в Украине назначены на 21 июля.

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Персона
Руслан Рябошапка
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Офис президента
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