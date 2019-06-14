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У Зеленского приготовили новшество для Администрации президента: о чем речь

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В команде главы Украины Владимира Зеленского инициировали изменения в правилах для посетителей Администрации президента.

Они касаются, в частности, дресс-кода, сообщил четвертый номер избирательного списка партии "Слуга народа", предприниматель и волонтер Давид Арахамия в интервью "Радио Свобода".

"В Администрацию уже можно [приходить в шортах]. Меня не пускали. Говорят: дресс-код. Я говорю: кто дресс-код утвердил? Они говорят: не знаем. Я нашел коменданта. Говорю: а почему дресс-код, почему нельзя в шортах? И нашли документы. Поменяли документы. Сейчас можно", – рассказал кандидат в депутаты.

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АП Владимира Зеленского

АП Владимира Зеленского

Коллаж

Арахамия добавил, что изменения также были внесены в документ, который требовал специального разрешения для посещения здания Администрации с ноутбуком.

"Понимаете, в Администрацию президента нельзя без специального разрешения пройти с компьютером. Но там много журналистов ходит, экспертов. И у них есть компьютеры.

Я говорю: почему iPhone можно, iPad как планшет можно (это фактически компьютер), а компьютер уже нельзя? Вот что за дурня? Просто никто не "парился". Я нашел документ, который это регламентирует. Мы пошли и подписали документ, сейчас можно и с ноутбуком. То есть это такие уже две маленькие реформы", – отметил Арахамия.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

znaj.ua

Ответственная за департамент информационной политики Ирина Победоносцева в свою очередь подтвердила, что в документ, регламентирующий внешний вид сотрудников и посетителей здания АП, а также список запрещенных вещей, будут внесены изменения.

"У нас – аналогичные идеи и мысли, потому что просто жарко... Пока на официальном уровне это в рабочем процессе. Этот процесс продолжается, потому что это не такая простая история. Но это будет точно, потому что мы все поддерживаем эту инициативу и считаем, что это немного устаревшие меры. В ближайшее время должна заработать эта инновация", – сказала Победоносцева.

"Осталось урегулировать этот вопрос, чтобы по всем инстанциям это прошло", – добавила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Давид АрахамияВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Администрация ПрезидентаполитикаПартия "Слуга народа"
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