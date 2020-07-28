У Зеленского пояснили нарушение перемирия на Донбассе
В Офисе президента объяснили, почему террористы продолжают обстрелы во время перемирия. 112.ua
Обстрелы позиций ВСУ со стороны террористов на Донбассе после объявления перемирия обусловлены “автономностью” незаконных вооруженных формирований.
Такое объяснение РБК-Украина дали в Офисе президента Украины. Там уточнили, что новые обстрелы – это одиночное явление, поэтому сейчас речь не идет о системной стрельбе.
"Причины этой стрельбы очевидны – некоторая автономность незаконных вооруженных формирований, чье командование не всегда сразу понимает важность прекращения огня или выполняет определенные провокационные функции, или даже человеческий фактор, когда человек с той стороны не может справиться с эмоциями", – отметили в ОП.
Кроме того, там подчеркнули, что на случай дальнейших обстрелов есть решение в рамках Трехсторонней контактной группы. Подгруппа по безопасности должна оценить причины, интенсивность несистемного огня и предложить действенные меры наказания.
Как писал OBOZREVATEL:
Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения на Донбассе начал действовать в полночь 27 июля.
Договоренность о нем была достигнута 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ и ОБСЕ) в формате видеоконференции.
Впрочем российские оккупационные войска сразу нарушили режим тишины и в течение 27 июля трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
Украинские защитники на обстрелы не отвечали, поскольку, по словам командующего ОС Владимира Кравченко, те не несли угрозы жизни.
Украина информирует о срыве перемирия террористами на Донбассе СММ ОБСЕ, а также своих международных партнеров.
С начала суток 28 июля российские террористы на Донбассе снова нарушили режим тишины и осуществили обстрел позиций украинских защитников.