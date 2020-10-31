У Зеленского ответили на критику Венецианской комиссии по законопроекту о КСУ
Представитель Зеленского в КСУ считает, что сейчас есть только политико-правовой выход из конституционного кризиса
Он считает, что законопроект президента – единственный верный вариант, потому что сам Конституционный суд перечеркнул свою легитимность
Единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда, который отменил уголовное наказание за недостоверное декларирование, является прекращение полномочий его судей.
Таким образом представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал заявление Венецианской комиссии о том, что законопроект Владимира Зеленского – неконституционный.
"Я считаю, что КСУ своим решением фактически перечеркнул свою легитимность. Вряд ли этот состав КСУ может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые ему инициированы", – сказал он, добавив, что законопроект в данном случае является полностью адекватным.
Вениславский убежден, что сейчас вряд ли получится найти легитимное и конституционное решение, чтобы выйти из сложившейся ситуации.
"В данной ситуации чисто правовой выход сложно найти. Должно быть политико-правовое решение. Именно такое решение на заседании СНБО предложил президент, то есть законопроект, который внесен в ВР", – сказал он.
Напомним, что представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает смену состава Конституционного суда. Они предупредили, что это будет нарушением Основного закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.