У Зеленского ответили на критику Венецианской комиссии по законопроекту о КСУ

Единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного суда, который отменил уголовное наказание за недостоверное декларирование, является прекращение полномочий его судей.

Таким образом представитель президента Украины в КС Федор Вениславский в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал заявление Венецианской комиссии о том, что законопроект Владимира Зеленского – неконституционный.

"Я считаю, что КСУ своим решением фактически перечеркнул свою легитимность. Вряд ли этот состав КСУ может адекватно реагировать на оценку тех законов, которые ему инициированы", – сказал он, добавив, что законопроект в данном случае является полностью адекватным.

Вениславский убежден, что сейчас вряд ли получится найти легитимное и конституционное решение, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

"В данной ситуации чисто правовой выход сложно найти. Должно быть политико-правовое решение. Именно такое решение на заседании СНБО предложил президент, то есть законопроект, который внесен в ВР", – сказал он.

Напомним, что представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает смену состава Конституционного суда. Они предупредили, что это будет нарушением Основного закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса.

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