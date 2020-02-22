В Офисе президента Украины жестко отреагировали на месседж лидера России Владимира Путина о том, что две страны должны объединиться, и отвергли эту идею.

Свою позицию ОПУ изложила в комментарии Washington Examiner, подчеркнув, что глава украинского государства Владимир Зеленский критикует путинские "геополитические амбиции".

"Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру вблизи обеих сторон границы", – сказали в ОПУ.

Зеленский и Путин

Также в ведомстве прокомментировали безосновательные жалобы Путина на якобы незаконное создание Православной церкви Украины. Так, у Зеленского подчеркнули, что президент защитил образование ПЦУ как законное решение, принятое православными лидерами.

"В Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение Православной церкви Украины было решением исключительно народа, инициированным конгрегацией в соответствии с правилами церкви и узаконенным церковным документом Томос", – сказали в ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью пропагандистскому изданию ТАСС Путин заявил, что его страну и Украину якобы насильно пытается разделить Запад, чтобы не допустить появления глобального конкурента. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Украина должна объединиться со страной-агрессором для усиления своего потенциала.

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