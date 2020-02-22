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22 февраля • обновлено в 16:47
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У Зеленского "отшили" Путина с идеей объединения Украины и России

6.2т
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В Офисе президента Украины жестко отреагировали на месседж лидера России Владимира Путина о том, что две страны должны объединиться, и отвергли эту идею.

Свою позицию ОПУ изложила в комментарии Washington Examiner, подчеркнув, что глава украинского государства Владимир Зеленский критикует путинские "геополитические амбиции".

"Российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров. Эти отношения основаны на отношениях людей, которые живут, работают, создают и стремятся к миру вблизи обеих сторон границы", – сказали в ОПУ.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Также в ведомстве прокомментировали безосновательные жалобы Путина на якобы незаконное создание Православной церкви Украины. Так, у Зеленского подчеркнули, что президент защитил образование ПЦУ как законное решение, принятое православными лидерами.

"В Украине церковь и государство разделены. Недавнее объединение Православной церкви Украины было решением исключительно народа, инициированным конгрегацией в соответствии с правилами церкви и узаконенным церковным документом Томос", – сказали в ОПУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью пропагандистскому изданию ТАСС Путин заявил, что его страну и Украину якобы насильно пытается разделить Запад, чтобы не допустить появления глобального конкурента. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Украина должна объединиться со страной-агрессором для усиления своего потенциала.

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Автор
Мила Озеровская Мила Озеровская
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Ой, бросьте. Все мы знаем "Шо у купи и батька быти краще". Но Вовка не хавает, шо ЕС, то мамка родная. И на нее мы руку на поднимим. А тут еще и негативчик, связанный с тем, шо Лукашенко Вовку то отшил. И через этот "падебаск" Вовка стал чалить Украину на стрелку с ЕС. Не, видать у Вовки под конец срока и козырей то не осталось, гиблый вариант
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чуббатые, на колени и марш в Россию проситься...
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Бачурин Андрей, не-е-еее, петух, смокчи мужской половой орган сам, стоя на кол енях в русском гуано-мире :) Нам это не к лицу как-то. Мягко говоря, выражаясь, так сказать, дипломатическим языком :)))
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
укрАинцы, кто вам предлагал объединяться? Ваше место с краю)
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