У Зеленского обвинили Беларусь в провокации с хасидами, Кабмин закрыл границу

Скопление около 2 000 хасидов на границе Украины с Беларусью спровоцировано ложными заявлениями, которые звучат из соседней страны.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, напомнив, что большинство паломников, прибывших из Израиля, доверились слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. На самом деле Кабинет министров 16 сентября решил закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".
"Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают эти слухи. Напомним нашим соседям, что Украина была вынуждена принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19", – говорится в заявлении ОПУ.
"Также на территории нашего государства остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера. Как и весной мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, сейчас объясняем, что и массовое празднование Рош ха-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань Черкасской области Украины, к сожалению, невозможно", – отметили у Зеленского.
Учитывая это, Украина призвала белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев.
"Вынуждены также констатировать, что личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений. Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа этого года", – продолжили свое обращение к Беларуси в ОПУ.
"Мы поддерживаем общепризнанные на Европейском континенте демократические ценности и считаем, что каждое государство должно соблюдать обязательства полностью обеспечивать права и свободы человека, гарантированные международными конвенциями и соответствующим национальным законодательством, которое по крайней мере формально существует также и в Беларуси", – говорится в заявлении.
В завершение в Офисе президента выразили убеждение, что каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского нового года.
На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.
Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, 15 сентября один из паломников попытался незаконно попасть на территорию Украины в обход пункта "Новые Яриловичи". Он получил запрет на въезд в Украину на 5 лет.
Для обеспечения порядка пограничники перекрыли дорогу военной техникой.
Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, а также МИД Израиля выступили за пропуск в Украину паломников-хасидов.