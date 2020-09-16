У Зеленского обвинили Беларусь в провокации с хасидами, Кабмин закрыл границу

Скопление около 2 000 хасидов на границе Украины с Беларусью спровоцировано ложными заявлениями, которые звучат из соседней страны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента, напомнив, что большинство паломников, прибывших из Израиля, доверились слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. На самом деле Кабинет министров 16 сентября решил закрыть пункт пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".

"Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают эти слухи. Напомним нашим соседям, что Украина была вынуждена принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19", – говорится в заявлении ОПУ.

"Также на территории нашего государства остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера. Как и весной мы вынуждены были ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, сейчас объясняем, что и массовое празднование Рош ха-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань Черкасской области Украины, к сожалению, невозможно", – отметили у Зеленского.

Учитывая это, Украина призвала белорусские власти прекратить создавать дополнительное напряжение на границе и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев.

"Вынуждены также констатировать, что личная обида определенных лиц в де-факто действующей белорусской власти распространяется сегодня, к сожалению, и на плоскость межгосударственных отношений. Украина, напомним, заняла нейтральную позицию относительно политического кризиса, который был спровоцирован сомнительно организованным голосованием на выборах президента Республики Беларусь 9 августа этого года", – продолжили свое обращение к Беларуси в ОПУ.

"Мы поддерживаем общепризнанные на Европейском континенте демократические ценности и считаем, что каждое государство должно соблюдать обязательства полностью обеспечивать права и свободы человека, гарантированные международными конвенциями и соответствующим национальным законодательством, которое по крайней мере формально существует также и в Беларуси", – говорится в заявлении.

В завершение в Офисе президента выразили убеждение, что каждое государство во время пандемии должно проводить прозрачную и ответственную политику, направленную на остановку распространения COVID-19, и воздержаться от провоцирования негативных вариантов развития эпидемической ситуации в соседних странах.

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